مدير عام المسيلة يدشن مشروع الإغاثة العاجلة للنازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مديرية المسيلة فضل صلاح الدحيمي اليوم، ومعـه نائب مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ سالم سويلم باعديل مشروع الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين في مديرية المسيلة بدعم من الندوة العالمية للشباب الإسلامي وتنفيذ شركة رمس نجد بالتعاون مع مؤسسة السبيل للتنمية الإجتماعية.



وفي التدشين، ثمّـن مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي جهود الممكلة العربية السعودية حكومة وشعباً والندورة العاليمة للشباب الإسلامي على تقديمهم للمساعدات للنازحين والمتضررين بالمديرية ، معبراً عن شكرة لمؤسسة السبيل للتنمية الإجتماعية على مساندتها الدائمة لهذه الشريحة من المجتمع وإقامتها لعدد من المشاريع الإنسانية للتخفيف من معاناتهم وتوفير أحتياجاتهم الأساسية.

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وشدد الدحيمي على أهمية تقديم المزيد من المساعدات الاغاثية والأيوائية الطارئة للنازحين والسكان المحليين المتضررين من أعصار لُبان الذي ضرب المحافظة في العام الماضي الذي خلف دمار كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين. ، مؤكداً استعداد السلطة المحلية بالمديرية في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تعترض ايصال المساعدات للمستحقين والمتضررين بمديرية المسيلة.

ومن جهتـه، شكر نائب مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ سالم سويلم باعديل المملكة العربية السعودية والندوة العالمية للشباب الإسلامي على هذه المساعدات التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين ، مثمناً الجهود وتسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية بمديرية المسيلة لهذه المشروع الإنساني.

وبدوره، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة السبيل للتنمية الإجتماعية الأستاذ مبارك النوبي أن مشروع الإغاثة العاجلة الذي نفذ في مديرية المسيلة يشمل توزيع ( 100 ) سلة غذائية و ( 50 ) سلة إيوائية و (50) حقيبة منزلية تضم أدوات مطبخ و(50) وآيت مياه تستهدف النازحين وللتضررين بالمديرية ، آملاً إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين والنازحين للتخفيف من معاناتهم اليومية.

حضر التدشين، مدير أمن مديرية المسيلة ورئيس مؤسسة السبيل للتنمية الإجتماعية الأستاذ سالم أحمد السقاف وعدداً من أعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ورؤساء الأحياء بالمديرية.