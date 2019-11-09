عسكر يثمن دور المراة في صناعة الامن والسلم الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

ثمن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر،دور المرأه اليمنية في صناعة الأمن والسلم الاجتماعي

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واكد الوزير عسكر خلال لقائه،اليوم، الوفد النسوي من مبادرة شريكات السلام ، استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

وأشار الى أن الوزارة وقعت اتفاقيات شراكة مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ القرار رقم 1325..لافتاً الى سعي الوزارة خلال المرحلة القادمة تقديم الكثير من الدعم للمبادرات النسوية التي تتعلق بإشراك المرأه في كل مراحل الأمن والسلام .

وأشاد عسكر بجهود مبادرة شريكات السلام النسوية..مؤكداً دعم وزارة حقوق الانسان لتلك الجهود التي تهدف إلى ايقاف الحرب الذي اكتوى بنارها كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء..مشيراً الى ان الوزارة ستستمر في مضاعفة الجهود باتجاه ايقاف الحرب واحلال السلام العادل والشامل والمستدام الذي يسعى إليه كافة أبناء الشعب اليمني.

وأشاد الوفد النسوي من مبادرة شريكات السلام بجهود الوزارة وانشطتها المختلفة خصوصاً فيما يتعلق بعملية التدريب والتأهيل ومتابعة الوزارة ورصدها لكافة الانتهاكات التي تطال أبناء الشعب اليمني وتقديمها للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.