اخبار الخليج / اخبار اليمن

البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال شغب

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال شغب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال شغب

الخليج 365 - متابعات

ألقت الاجهزة الامنية في مملكة البحرين،اليوم السبت، القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج والتي كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

Advertisements

 

وذكر مدير عام  الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية(بنا) أنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ، تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج ، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

 

واشار الى ان تلإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باشرت في استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال شغب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا