البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال شغب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

ألقت الاجهزة الامنية في مملكة البحرين،اليوم السبت، القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج والتي كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

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وذكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية(بنا) أنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ، تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج ، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

واشار الى ان تلإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باشرت في استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.