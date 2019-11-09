الخارجية تعلن استئناف كافة أعمالها في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من يوم غد الأحد الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٩.



وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم، ان استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.

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وعلى صعيد آخر، بحث سفير اليمن في فرنسا الدكتور رياض ياسين، مع رئيس دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنود، أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية المختلفة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية تقديم فرنسا دعماً لليمن في المجال البيئي باعتبارها بمقدمة الدول الداعمة للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال المساهمة في إخراج خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة من وضعه الحالي الصعب واحتواء ما قد ينتج عنه من كارثة بيئية خطيرة في حال تسرب النفط منه.. مشيرا الى منع مليشيا الحوثي لفريق الخبراء الدوليين من الوصول الى الخزان .