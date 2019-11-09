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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ماجد الشعيبي": بعد توقيع اتفاق الرياض.. المرحلة المقبلة مرحلة النصر ودحر المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الشحات غريب
قال رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع "ماجد الشعيبي"، إنه بالتزامن مع توقيع اتفاق الرياض، واشتعال الجبهات في الضالع من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة سلسلة أحداث بارزة على طريق حسم معركة الضالع والدخول مباشرة في تحرير محافظة اب.
وأضاف “الشعيبي” في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بالتأكيد توقيع اتفاق الرياض سينعكس بشكل مباشر على سير العمليات العسكرية ، وسيكون هناك تنسيق عملياتي مباشر انطلاقا من الضالع مرورا بالساحل الغربي وتعز وانتهاء بمارب وسيصب جهد الحكومة الجديدة والعمليات العسكرية لصالح حسم جميع الجبهات من جهة ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة الجديد بشكل أكبر في تحسين الوضع الاقتصادي والتحسين من الأوضاع المعيشية لسكان المحافظات المحررة .
وأكد في المحصلة وتزامنا مع تنفيذ كل بنود ونقاط اتفاق الرياض ستمضي قواتنا العسكرية في حسم معاركها ضد مليشيات الحوثي انطلاقا من تحرير الوسط اليمني ابتدأ من اب وتعز ومن جهة أخرى ستتكفل قواتنا الأمنية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم المحافظات المحررة وسيصب جهدها أيضا في محاربة الإرهاب.
ونؤكد نحن في القوات الجنوبية المشتركة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة النصر وستشهد الأيام القادمة انتصارات متتالية لن تتوقف عن تأمين الضالع وتحرير اب وتعز بل ستمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ومن شأن هذه الانتصارات ان تعيد رسم خارطة اليمن عسكريا وسياسيا بشكل كبير لصالح القوات الجنوبية والحكومة الشرعية.
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