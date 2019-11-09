في ذكرى المولد النبوي.. احتفالات يمنية بمشاركة مليونية (تقرير)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير



يومٌ مهيبٌ ، شهدته اغلب محافظات اليمن، إحياءَ لذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم.

ملايين اليمنيين تقاطروا من كل صوب باتجاه ساحات الاحتشاد، في مشهد لم يكن الا في ارض اليمن، ومع اصحاب الرسول الأعظم ومناصري رسالته الالهية.

حضور استثنائي شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى إحياءً لذكرى مولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حضور عكس في مضمونه علاقة اهل اليمن بالرسول الأعظم وبأعلام الهدى، بعد أن رسم قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي خارطة الطريق وسار عليها كل الشعبُ الثائر .

ومن خلال هذا المشهد التاريخي والحضور المشرف كان لإطلالة السيد القائد وقعاً كبيرا في افئدة المشاركين في المهرجانات الحاشدة وحتى في قلوب المشركين والمرتزقة اللذين امتلأت رعباً وخوفاً من ذلك الطوفان البشري الكبير، لا سيما وقد جدد السيد القائد نصيحته للنظام السعودي أن يكتفي بحصيلة خمس سنوات من الفشل والخيبة، وإلا فمخاطر التمادي في العدوان كبيرة ونتائجها عليهم وخيمة، والميادين وساحات الاحتشاد تشهد على ذلك.

صنعاء

والبداية من العاصمة صنعاء حيث شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عصر اليوم السبت احتفاليا جماهيرياً كبيراً حضره ما يقارب من مليون شخص من المشاركين لإحياء مناسبة المولد النبوي الشريف.

وتنوع الحضور الواسع والمهيب بميدان السبعين بين رجال ونساء وكبار وصغار ومن مختلف شرائح المجتمع.

وبدأت الفعالية المركزية بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ الحافظ محمد حسن الكباري، أعقبها أوبريت لفرقة الأنوار المحمدية عبرت في مضمونها عن الفرحة والابتهاج بمولد الرسول الأكرم ومكانته في قلوب اليمنيين رغم معاناة الحرب والحصار التي فرضتها دول العدوان.

كما القيت في الفعالية العديد من المشاركات وقصيدة شعرية للشاعر معاذ الجنيد، اكدت في مجملها على أهمية المناسبة المباركة والأثر العظيم لإحيائها واستلهام الدروس والاقتداء والتأسي برسول الله واستذكار سيرته العطرة.

ورفع المشاركون في الفعالية الجماهيرية الكبيرة اللافتات المعبرة عن حبهم للمصطفى صلوات الله عليه وآله وتمسكهم بنهجه وتعاليمه وسيرته العطرة.

وجدد المشاركون ولائهم وانتماءهم وحبهم لرسول الله من خلال الحضور المشرف، لافتين إلى أن هذا الاحتفال دليل على أن الشعب اليمني متمسك برسول الله ولا يمكن أن يتخلى عن انتمائه وعن ارتباطه بالنبي.

وأوضحوا أن اليمنيين يقومون بإظهار المناسبة بهذا الزخم الجماهيري لأن هذا الشعب هو من أوائل من أسلموا، فهم الأنصار وأحفاد الأنصار الذين ناصروا رسول الله في جميع حروبه وكانوا سنده ومدده.

وكانت الحشود الجماهيرية بدأت توافدها الى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء منذ الصباح من داخل العاصمة في حين لوحظ اكتظاظ مداخل العاصمة منذ مساء الامس، حيث شرعت الوفود من محافظة صنعاء الى التوافد للعاصمة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وقد قام كلاً من المحافظ عبدالباسط الهادي وأمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني ووكلاء المحافظة يإستقبال المشاركين في مداخل العاصمة وعلى مشارف ميدان السبعين وتحديداً في مناطق “الصباحة والمطار وشملان وموفمبيك ودار سلم والحثيلي”.

وكان من الافت ايضاً بميدان السبعين، مشاركة الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في الاحتفال المركزي بالمولد النبوي الشريف على صاحبة أفضل الصلاة والسلام اليوم في السبعين.

وانطلق موكب أبناء المحافظات الجنوبية من جولة الثقافة نحو ميدان السبعين وحمل المشاركين اللافتات التي تؤكد التمسك بقيم وتعاليم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التضحية والصبر والفداء والتراحم والتآلف ونبذ الفرقة ومقارعة الظالمين والطغاة والمستكبرين.

وقد لفت أبناء المحافظات الجنوبية القادمين من أبين وشبوة ولحج وحضرموت وعدن والمهرة والساكنين في العاصمة صنعاء إلى أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة لاستلهام الدروس والعبر في الصبر والجهاد والتضحية من سيرة المصطفى عليه وعلى آلة أفضل الصلاة والسلام .

صعدة

وفي محافظة صعدة توافدت الحشود الجماهيرية إلى ساحات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم في مدينة صعدة.

وشهدت ساحة الرسول الأعظم في محافظة صعدة توافداً غير مسبوق للمواطنين، من مختلف مديريات المحافظة، للمشاركة في الفعالية المركزية.

الحديدة

وفي محافظة الحديدة التي ظلت واقفه في وجه العدوان ومرتزقته شارك عشرات الالاف من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة، في الفعالية المركزية الكبرى.

وخلال الفعالية التي بدأت بآيات من الذكر الحكيم، ألقيت عدد من الكلمات، التي اشادت بالحشود الجماهيرية الكبيرة التي ملأت الساحة من كافة مديريات المحافظة ، مبينة ان هذا الحضور يعكس ارتباط اليمنيين الوثيق بالرسول الاعظم ودليل على الهوية الإيمانية الأصيلة التي خص بها الرسول الكريم أهل اليمن عن غيرهم حين قال الإيمان يمان والحكمة يمانية .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين عبدالله مقبولي في كلمته” هاهو التأريخ يعيد نفسه بعد أكثر من ١٤ قرنا وهاهم أحفاد الأنصار وأنصار الرسول اليوم يعظمونه ويعلنون الولاء له والسبر على نهجه ويجاهدون كجهاده ويقدمون التضحيات اقتداء به ويصبرون ويتحملون الأذى والحصار كما تحمل الرسول الأذى في مكة والطائف والحصار في شعب بني هاشم “.

من جانبه رحب القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم بضيوف المحافظة الذي شاركوا أبناء المحافظة إحتفاءهم بهذه المناسبة الدينية الغالية .

وأشار إلى ان الإحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام يكتسب أهمية بالغة من حيث الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات معتبرا تلك الانتصارات تأييد الهي من الله لليمنيين الذين تعرضوا لابشع انواع الظلم والاضطهاد .

وأكد ان استمرار العدوان على اليمن لم يزد الشعب اليمني إلا القوة والاستبسال وهو اليوم في حالة انكسار .

ولفت قحيم إلى أن الحديدة اليوم أقوى من الأمس وتعلن للجميع أنها في ظل صمود أبنائها عصية على الغزو والاحتلال واكثر قدرة على المواجهة .

وأشاد القائم بالأعمال بمشاركة أبناء المحافظة الفاعلة في إحياه هذه المناسبة الدينية العظيمة ، مؤكدا أن ذلك ليس غريبا عليهم حب ومناصرة رسولنا الكريم الذي أرسله الله رحمة للعاملين.

وكانت حشود كبيرة من أبناء محافظة ريمة وصلت إلى ساحة الرسول الأعظم في مديرية المنصورية بالحديدة للمشاركة في فعالية المولد النبوي الشريف.

فيما تتوافد حشود كبيرة من أبناء مديريات المربع الجنوبي بالحديدة إلى ساحة الرسول الأعظم بمديرية المنصورة لإحياء مولد النور.

عمران

واحيت محافظة عمران اليوم مناسبة المولد النبوي الشريف علی صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم بحفل جماهيري كبير.

وفي الحفل الحاشد الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى محمد البخيتي ووزير التربية والتعليم يحيى الحوثي ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكلاء المحافظة القى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وعضو المكتب السياسي لأنصار الله احمد الشامي كلمات أكدت في مجملها الأهمية العظمى للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة في نفوس الشعب اليمني.

وأشارت إلى الدلالات العظيمة التي تحملها هذه المناسبة والاحتفال بها في استلهام سيرة رسولنا الأكرم وقيمه وأخلاقه في حياتنا وأعمالنا الذي امر الله بالتأسي والاقتداء بنهجه ، والعمل بما أمر به وأقره وتجنب ما امرنا بتجنبه وفعل الخيرات وترك المنكرات، إلى جانب ما امر به من توحيد صف المسلمين وراياتهم تحت راية واحدة الاسلام .

وبينت الكلمات الدور اللازم على الأمة العربية والإسلامية في الحفاظ على هذا المنهج القويم الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن العبادات الخاطئة إلى عبادة واحدة سليمة وصحية وهي عبادة الله الواحد القهار على منهج ومسلك سليم وصحيح أرسى قواعده ومداميكه خاتم الانباء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم.

ذمار

كما أحيت محافظة ذمار اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بمهرجان جماهيري حاشد في مدينة ذعفان الرياضية بمدينة ذمار.

وفي المهرجان الذي حضره وزراء الزراعة المهندس عبدالملك الثور والثروة السمكية محمد الزبيري والشئون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري ووزير الدولة لشئون الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع ومحافظ الضالع حنين الدريب، أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي، بالحضور الرسمي والجماهيري للاحتفاء بذكرى مولد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام والذي جاء برسالة الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.. لافتا إلى أن الحشد يجسد حب النبي والتمسك برسالته ونهجه القويم.

وقال “الحشد الكبير ليس غريب على أبناء ذمار فهم أهل الحمية والجود والكرم والمدد”، وأضاف ” أشعر بالعزة والكرامة والشموخ من خلالكم إلى أعلى مراتب الشرف الذي يتميز به اليمنيون وخصوصا أبناء ذمار المعروفون بتضحياتهم في سبيل الوطن ومواجهة العدوان”.

وأكد أهمية الاقتداء بما سار عليه من المحبة والتآخي والتكامل والاحترام وطاعة الوالدين.. مبينا أن التمسك بكتاب الله الكريم هو طريق النصر.

ونوه بالحضور الكبير للقطاع النسائي في المهرجان.. مشيدا بدور المرأة اليمنية وتضحياتها في مواجهة العدوان.

وتطرق إلى مايتعرض له اليمن من عدوان غاشم، قائلا ” يستعدونا لأننا متمسكون بديننا ونبينا، وهاهم اليوم يتلكئون ويضعفون ونحن صامدون ونرتقي ونسطر الانتصارات في ميادين الوغى ومواقع الشرف والبطولة وفي المقدمة عملية نصر من الله والتي سيليها “فتح قريب” وهي انتصارات جديدة بإذن الله.

ولفت إلى أنه رغم خمس سنوات من التدمير المنهج للبنية التحتية إلا أن الشعب مستمر في الصمود ويزاد قوة في قدراته العسكرية والاقتصادية وغيرها.. مؤكدا أن الشعب اليمني حر ولا يقبل بالغزاة والمحتلين وواجه المستعمرين على مر التاريخ.

وحث على التكاتف لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود ورفد الجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. مشيدا بالجهود المبذولة في تنظيم المهرجان.

فيما رحب القائم بأعمال محافظ ذمار أمين عام المجلس المحلي مجاهد شايف العنسي بعضو المجلس السياسي الأعلى والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمسئولين والشخصيات الاجتماعية المشاركين في الفعالية.

وأشار إلى أهمية إحياء ذكرى مولد خير البشرية والاقتداء بنهجه قولا وعملا، فهو قائد الأمة وقدوتها .. لافتا إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة في ظل العدوان الذي استهدف كافة مناح الحياة والحشد الكبير في المهرجان يجسد حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أنه رسالة لأعداء الأمة وتأكيدا على السير على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

بدوره أشار مشرف المحافظة فاضل محسن الشرقي أن الحشد الجماهيري في المهرجان يعبر عن ولائنا وحبنا وتمسكنها بنهج رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم واقتداءنا بأخلاقه وفضائله وتعاليمه وصفاته.. لافتا إلى أن مولد خاتم الأنبياء والمرسلين كان أبرز حدث في تاريخ البشرية وأحدث نقلة نوعية على الصعيد الفكري والسياسي والثقافي.

وأشار إلى أنه من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة نعبر عن التزامنا وولاءنا لله ورسوله ، كما نؤكد على تمسكنا بهويتنا الإسلامية وبنبي الحق وثقافتنا القرآنية، ومضينا في طريق العزة والنصر بكل جهد ملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله الكريم.

وقال “إن رفد الجبهات خيار أساسي للنصر”.. داعيا الجميع للنفير العام ورفد الجبهات بالرجال والمال والقوافل لمواجهة العدوان وحماية أراضينا ومياهنا الإقليمية وطرد الغزاة والمحتلين.

تخلل المهرجان الذي حضره أعضاء بمجلسي النواب والشورى وعلماء وأكاديميين وقيادات في السلطة المحلية والتنفيذية وعسكرية وأمنية وممثلي أحزاب ومنظمات ومشائخ وشخصيات اجتماعية وجموع من غفيرة من مديريات ذمار ومن محافظة الضالع، أوبريت إنشادي صاحبه رقصات شعبية وقصيدة شعرية معبرة.

Advertisements

حجة

وشهدت محافظة حجة اليوم حشدا جماهيريا كبيرا شارك فيه عشرات الالاف من كافة مديريات المحافظة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه واله افضل الصلوات وازكى التسليم ،.

وفي المهرجان الذي اقيم في ساحة الاحتفالات بمديرية عبس وحضرها امين سر المجلس السياسي الاعلى ياسر الحوري ووزيرا الادارة المحلية علي بن علي القيسي والمالية شرف الدين على الكحلاني ومحافظ محافظة حجة هلال الصوفي ومشرف المحافظة نائف ابو خرفشة ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان ابو نشطان وقيادات السلطة المحلية ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والقيادات الامنية و العسكرية والشخصيات الاجتماعية والدينية والثقافية من مختلف مديريات المحافظة استمعت الجموع الغفيرة إلى الكلمة المتلفزة لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي

تخلل الحفل ابريت ديني عن المولد النبوي وعدد من القصائد الشعرية المعبرة عن عظمة هذه المناسبة .

البيضاء

وفي محافظة البيضاء احتشد أبناء محافظة البيضاء عصر اليوم بساحة المركز الثقافي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الحفل عبر محافظ البيضاء علي محمد المنصوري عن اعتزاز أبناء الشعب اليمني بإحياء ذكرى المولد النبوي .. وقال “إن هذه الحشود الجماهيرية، تعكس مدى الحب ومكانة النبي الأعظم في حياة الأمة لمواجهة العدوان والطغيان “.

وأشار إلى مجمل الفعاليات الإحتفالية التي شهدتها مديريات المحافظة بهذه المناسبة الدينية الجليلة والتي أبرزت الزخم الرسمي والشعبي للاحتفال بها، بما يجسد القيم المحمدية في حياة الإنسان اليمني المكافح سيما في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.

وأكد المحافظ المنصوري، أن استمرار العدوان، يتطلب مزيد من الصمود في مواجهة العدوان ومرتزقته والذي تكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح بفضل شجاعة أبطال الجيش واللجان الشعبية وتضحياتهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

فيما أشاد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحضور المشرف لأبناء البيضاء في ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم .

وثمن المواقف البطولية لمشائخ وقبائل وأبناء البيضاء والتي جسدوها في مختلف المراحل التاريخية ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية والانتصارات في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات بما فيها جبهات ما وراء الحدود.

بدوره أشار حميد زيد في كلمة الضيوف إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي لاستلهام الدروس والعبر من مولده صلى الله عليه وسلم والذي بدد الظلام بالنور.

ولفت إلى ضرورة تجسيد القيم المحمدية والفضائل النبوية التي بعث بها سيد الوجود المبعوث رحمة للعالمين ووجوب التذكير والتأسي بمنهجه القرآني والسير على دربه ونشر قيم المحبة والإخاء والتراحم والتسامح بين أبناء الأمة.

تخلل الحفل أنشودة لفرقة أنصار عزة مديرية البيضاء ابتهاج بالمناسبة وقصيدة للشاعر إبراهيم محمد الحبابي وأوبريت بعنوان ” أهلا رسول الله” أداء فرقة المسيرة بالمحافظة.

عقب ذلك استمعت الجماهيرية المحتشدة إلى كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عبر الشاشات بساحة المركز الثقافي.

إب

وفي محافظة إب تقاطر أبناء محافظة الضالع إلى ساحتي محافظتي إب وذمار للمشاركة في فعالية المولد النبوي الشريف.

حيث أقيم بمدينة إب مهرجانا جماهيريا حاشدا بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف بمشاركة واسعة من قبل كافة أبناء المديريات.

وفي المهرجان الذي حضره وزراء النقل زكريا الشامي والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.. نقل وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق تهاني وتبريكات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط لأبناء محافظة إب بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها افضل الصلاة وأزكى التسليم.

وأشار إلى أن مولد خير البرية محمد صلى الله وعليه وآله وسلم كان يوم نور وتحول من عبادة الاصنام والأوثان الى توحيد الله وعبادته .. لافتا إلى أن الاحتفال فرصة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الأعظم والاقتداء بها .

وحيا وزير الاشغال الحشود الجماهيرية الكبيرة من أبناء المحافظة المشاركة في هذا المهرجان الجماهيري.

من جانبه هنأ محافظ إب عبدالواحد صلاح باسم السلطة المحلية وأبناء المحافظة قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .. مؤكدا أن الاحتفاء بهذه المناسبة تؤكد ارتباط اليمنيين تمسكهم بقائدهم ومعلمهم الهادي الى سواء السبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

وأكد أن الشعب اليمني عبر التاريخ لم ينكسر أو يخضع وسيظل شامخا ومتصديا للعدوان حتى أخراج المعتدين والغزاة من كافة الأراضي اليمنية..لافتا إلى أن الاحتفال الجماهيري الحاشد يمثل رسالة للمرجفين مفادها أن الشعب اليمني صامد وثابت من أجل الانتصار للوطن وكرامته.

وثمن المحافظ صلاح جهود اللجان التي أشرفت على الإعداد والترتيب لهذه الفعالية وبهذا الزخم الجماهيري الكبير .

تخلل الفعالية أوبريت بعنوان نصر من الله وفولكلور شعبي تراثي وأناشيد وقصائد شعرية وموشحات دينية في مدح الرسول وفضائله وخصاله وسيرته النيره التي يعتز ويفتخر بها كل مسلم.

المحويت

وأقيم بمحافظة المحويت اليوم حفل جماهيري حاشد للاحتفال بذكری المولد النبوي الشريف علی صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وفي الحفل الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد ناصر الظرافي ووزراء الشباب والرياضية حسن زيد والتعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن والثقافة عبدالله الكبسي ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان وعدد من العلماء العلماء ،أشاد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر بالمشاركة الغير مسبوقة لأبناء المحافظة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكد أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل أهمية بالغة لإيصال رسالة اليمنيين إلى أصقاع العالم بأنهم حماة الإسلام والمدافعين عن الدين منذ عهد الرسول محمد.

ولفت إلى أن الحضور المشرف لأبناء المحافظة للاحتفال بهذه المناسبة عكست حبهم للنبي وتجسيدا لنصرته وإحياء مكارم أخلاقه ومبادئه.

واستعرض محافظ المحويت المزايا الكريمة والأخلاق الحميدة والفضائل المحمدية التي اختص الله بها الرسول الأعظم من بين سائر عباده..لافتا إلى أهمية ودلالة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية التي تكمن في عظمة ومكانة سيد البشرية محمد لدى الشعب اليمني .

وأشار إلى أن هذه الفعالية والمشاركة الكبيرة فيها تمثل رسالة قوية للعدوان بأن الشعب اليمني صامد ومستمر في نضاله حتى تحقيق النصر.

من جانبه حيا رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان الحشد الجماهيري المهيب لأبناء المحويت..ناقلا لهم تهاني قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلی والحكومة بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

واعتبر احتشاد أبناء المحويت وتوافدهم للاحتفال بذكری مولد الرسول الأعظم دليل علی أصالة اليمنيين الذين لهم شرف التميز في احياء يوم مولده منذ القدم وتجسيدا لمن ناصروه جيل بعد جيل للتمسك بقيم ومنهج وسلوك وأخلاق الحبيب المصطفى في القول والعمل.

بدوره أكد عضو رابطة علماء اليمن طه الحاضري حاجة الأمة إلى الارتباط والعودة إلى الرسول الكريم ونهجه القويم.. لافتا إلى أن الاحتفاء بالمولد النبوي هو احتفاء بعزة و كرامة الأمة وبقائد عظيم أخرجها من الظلمات إلى النور.

وأشار إلی دلالات الاحتفاء بذكری خير المرسلين وسط أجواء روحانية تغمر قلوب الشعب اليمني لتعزيز الهوية الإيمانية والانتماء لثقافة القرآن والسمو بالإنسان لتطويع الاقتداء والإتباع بهدي الرسول.

وأكد أن مظاهر الاحتفالات التي تعم اليمن أسهمت بشكل كبير في توحيد الصفوف وجمع الكلمة والتفاف المجتمع حول حب الرسول الأعظم والارتباط به.

تخلل الحفل المركزي أوبريت إنشادي وقصيدتين للشاعر بندر السقاف ومحمد الصاية حثت الى أهمية التأسي والإقتداء بالرسول الكريم والحرص على تربية الأجيال للاقتداء بأخلاق وقيم نبي الرحمة.

تعز

تعز هي الاخرى شهدت احتشاد مئات الآلاف من أبناء محافظة تعز اليوم للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

حيث تقاطر أبناء المحافظة من مختلف المديريات والعزل إلى ساحة الاحتفال بشارع المطار، حاملين اللافتات ومرددين الشعارات والاهازيج والمدائح المحمدية.

وفي الحفل ألقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد كلمة نقل في مستهلها تهاني وتبريكات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى لأبناء المحافظة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

واعتبر ما تمر به الأمة الإسلامية من هوان واستغلال وسلب لحرياتها وثرواتها، بسبب ابتعادها عن دينها ونبيها وأصالتها وانتمائها.

وقال” ﻻ مخرج ولا خلاص ولا نجاة للأمة، إلا بالعودة إلى الدين الإسلامي والتخلص من الثقافات والمفاهيم المغلوطة التي أوصلتها إلى هذا الحال الذي لا يليق بأمة تنتمي لهذا الدين والرسول العظيم”.

وأضاف” إننا اليوم في بلد الإيمان والحكمة نتعرض لعدوان عالمي وحصار ﻻ مثيل له في العصر الحديث، لكننا عندما تحركنا بوعي وبصيرة وإيمان، استطعنا أن نصمد في مواجهته وأن نتجاوز مؤامراته ومخططاته”.

ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، إلى أن هذه الإنتصارات، تجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة في استمرار الثبات والصمود حتى تحقيق النصر على طواغيت الأرض.

وأكد أهمية تعزيز الإخاء والتراحم والتكافل والتعاون على البر والتقوى في ظل المعركة المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني وحشد الطاقات والإمكانيات المتاحة، وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح وتصحيح الواقع ومعالجة المشاكل وإدارة الموارد والمؤسسات بكل مسؤولية.

وفي الحفل الجماهيري الذي حضره وزير الدولة فارس مناع ومحافظ تعز أمين علي البحر ومحافظ لحج أحمد جريب وعضو مجلس الشورى طلال عقلان وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة وقيادات عسكرية وأمنية ومشائخ ووجهاء المحافظة، استعرض نائب وزير اﻻوقاف العلامة فؤاد ناجي، مسيرة الخير والسلام والأخلاق الحميدة لخير البرية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.