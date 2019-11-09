[ إب.. والد مقاتل حوثي يرفض دفن جثمان ابنه في مقبرة الحوثيين ويصف المليشيا بالقتلة ]

رفض مواطن من محافظة إب، دفن جثمان ابنه في مقابر الحوثيين، بعد استدراجه من قبل قيادات حوثية محلية ومقتله في إحدى جبهات القتال بصعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية في مديرية جبلة، جنوب غرب إب، إن المواطن "محمد المهتدي" رفض دفن ابنه "عبدالإله" في مقبرة الحوثيين في المديرية بعد وصول جثمانه أمس الأول.



وأكدت المصادر أن "المهتدي" صرخ في وجوه قيادات المليشيا التي حضرت عملية التشييع : "أنتم قتلة ومجرمون ومنافقون".



وأضافت المصادر أن المهتدي صاح بأعلى صوته في وجه قيادات الحوثي : "يا قتله يا منافقين تقتلون أولاد الناس وفلذات أكبادهم وتقولون أنكم تقتلون أمريكا وإسرائيل".



وبحسب المصادر فإن قيادات المليشيا التي لم تكن تتوقع ردة فعل" المهتدي" وجدت نفسها في موقف محرج أمام المواطنين وفضلت الانسحاب ومغادرة مكان التشييع.



وكانت مديرية جبلة ـ أهم المدن الخاضعة للحوثيين في إب ـ قد استقبلت خلال اليومين الماضيين جثامين أربعة قتلى وعدد من الجرحى قدموا من إحدى جبهات القتال في صعدة بعد أن جرى استقطابهم عبر سماسرة محليين.

