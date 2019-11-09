السلطة المحلية بالمهرة ترفض استقالة مدير عام مكتب التربية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح بن عليان بمكتب التربية والتعليم بقيادات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات .



وفي مستهل اللقاء اكد الوكيل على اهمية التعليم مشيرا على ان قطاع التربية والتعليم قطاع واسع ويجب التعاون من الجميع للقضاء على جميع الاشكاليات .

وتمت خلال اللقاء مناقشة المستجدات الاخيرة في قطاع التربية والتعليم بالمحافظة مؤكدا على عدم قبول السلطة المحلية بالمحافظة لإستقالة المدير العام للمكتب في الوضع الراهن الذي يتطلب تكاثف الجميع وطالب الوكيل الاستاذ سمير هراش بالعدول عن استقالته .

كما أكد الوكيل على أن السلطة المحلية بالمحافظة تقدر وتثمن كل الجهود التي قام بها المدير العام منذ توليه قيادة التربية والتعليم بالمحافظة إلى اليوم .

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كما تم خلال اللقاء مناقشة مطالب المعلمين الاخيرة والتي اكد الوكيل على ان السلطة تستشعر الوضع الذي يمر به المعلم في ظل تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع الاسعار .

وابدى الوكيل استعداده بمتابعة كافة المطالب التي طرحت مع السلطة المحلية في المحافظة مشيرا إلى ان المعلم يعتبر حجر الزاوية واساس بناء المجتمعات والامم .

موضحا ان التعليم حق من حقوق ابناءنا وانه واجب ديني ووطني ويجب على الجميع مراعاة ذلك .

وفي الاخير تم فتح باب النقاش للحضور لطرح همومهم وقضاياهم .

كما طالبوا مدير عام التربية بالعدول عن استقالته والاستمرار في قيادة دفة التعليم في المحافظة .