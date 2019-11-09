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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يطلع على أوضاع المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري،اليوم السبت، بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة، للاطلاع على أوضاع واحتياجات المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر ووكلاء المحافظة صالح عليان وحسين المسعدي وزين العابدين خودم، ومدير شرطة المهرة العميد مفتي صمودة، وقائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة اللواء الركن عبدالله منصور ، وقائد اللواء 137 مشاة العميد محمد محمد القاضي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية،استمع نائب رئيس الوزراء من قادة الوحدات العسكرية والأمنية الى سير العمل والصعوبات والاحتياجات الملحة للارتقاء بالعمل ورفع الجاهزية واليقظة.
وأكد الميسري، على أهمية التنسيق الايجابي مع المملكة العربية السعودية..مشددا على أهمية ممارسة كل الجهات لصلاحياتها وفقا للقانون والدستور..لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون لتقوية أداء مؤسسات الدولة لتأدية واجبها وضرورة تلافي بعض الاشكاليات.
من جانبه، رحب الأمين العام للمجلس المحلي، بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية..مستعرضاً طبيعة الأوضاع بصورة عامة وتكامل العمل بين الوحدات الأمنية والعسكرية بالتعاون والتنسيق مع التحالف العربي..مطالباً بتقديم المزيد من الدعم والامكانيات للقوات العسكرية والأمنية.
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