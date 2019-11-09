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العقيد وضاح الدبيش: مليشيا الحوثي استغلت ذكرى "المولد النبوي".. وهذا هو الدور المشبوه للأمم المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

العقيد وضاح الدبيش: مليشيا الحوثي استغلت ذكرى

الشحات غريب

كشف المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أن مليشيات الحوثي الإيرانية ما زالت تمارس آلاعيبها وأساليبها، في مواصلة انتهاكاتها وخروقاتها وحفر الخنادق والأنفاق والحشد بكل قوة.

 

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وأضاف "الدبيش في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن مليشيا الحوثي استغلت قدوم مناسبة المولد النبوي الشريف لحشد مقاتليها أكثر من 500  مقاتل والذي تم تدريبهم في مديرية برع، المحويت وصنعاء وتم حشدهم إلي الحديدة، وتم توزيعهم على عدة جبهات، وأصبحت نقاط المراقبة هي الغطاء لهم.

 

 

وقال إن ممارسات الحوثي تمم بوجود البعثة الأممية، مؤكداً بانهم قدموا أدلة بأن مليشيا الحوثي تقوم بحفر الخنادق، إلا أن بعثة الأمم المتحدة تضع نفسها في موقف المحايد لمليشيات الحوثي وتتجاهل الرسائل ولم تتجاوب معنا.

 

 

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وأكد بأنه حسب الإتفاق يتم نزول فريق البعثة الأمم للمراقبة ، إلا أن ذلك لم تتم ، قائلاً هنا نحذر الأمم المتحدة ومليشيات الحوثي بأن تشرعن لها بقائها، في ظل هناك نوايا خبثية من قبل مليشيا الحوثي بتغطية أممية.

 

 

 

يذكر أن مليشيات الحوثي الإيرانية تواصل استغلال "المولد النبوي" وتحويلها إلى مناسبة سياسية طائفية، وموسم لنهب المواطنين وابتزازهم، في ظل المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتهم.

 

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وأثارت ممارسات وتعسفات مليشيات الحوثي الانقلابية التي تقوم بها منذ شهر ونصف استنكار واسع لدى اليمنيين، كما أن البذخ الذي تقوم به المليشيات الحوثية في هذه الفعالية يؤكد استغلالها لهذه المناسبة وتحويلها لموسم نهب.

 

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ويعيش المواطنين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية أوضاع معيشية صعبة في ظل سيطرة المليشيات على الدولة ونهب مقدراتها وقطع المرتبات عن الموظفين للعام الرابع على التوالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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