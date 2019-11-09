شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الوثائقي الإستقصائي عن دور القوات الإماراتية في تحرير عدن "الجزء الأول" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 ساهمت القوات الإماراتية بفاعلية في تحرير عدن ومحافظات جنوبية عدة.

وأعد فريق "إرم نيوز "توثيقًا استقصائيًا عن واقع تدخل قوات التحالف العربي في تحرير عدن عام 2015. Advertisements وما أعقبه من أحداث في محافظات الجنوب اليمني، اعتمادًا على تقارير وسائل إعلام عالمية وتصريحات لمسؤولين سابقين وحاليين حول تلك الحقبة الهامة من تاريخ اليمن المعاصر. ويعرض الفيلم التوثيقي القصير هنا عدن" تلك الأحداث في جزئين. حيث يقتصر الجزء الأول على توثيق التسلسل الزمني لدخول القوات الإماراتية، مع الإشارة إلى دورها إلى جانب المقاومة الجنوبية في تحرير عدن من قبضة الحوثيين في العام 2015. وسينشر قريبًا الجزء الثاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الوثائقي الإستقصائي عن دور القوات الإماراتية في تحرير عدن "الجزء الأول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.