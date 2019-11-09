شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يوجه كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها العمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة العمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على ارض الواقع والموقعة بنودها في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

Advertisements

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، عبر الرئيس عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل الأشقاء في المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا.

وقال الرئيس نتمنى ان نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق ان يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته