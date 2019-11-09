"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019كالتالي: رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1045 صباحا. رقم الرحله : 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. Advertisements رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله 532. خط الرحله : عدن- الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 533. خط الرحله : الرياض - عدن . الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض ) الوصول : 1530 عصرا.

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