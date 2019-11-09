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المئات يتظاهرون في تعز للمطالبة بإقالة المتورطين بقضايا فساد

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

المئات يتظاهرون في تعز للمطالبة بإقالة المتورطين بقضايا فساد

تعز - الخليج 365

تظاهر المئات من المواطنين، اليوم السبت، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن للمطالبة بإقالة ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا فساد ونهب العام.

 

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ووفق شهود عيان، رفع المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة شعارات ولافتات تطالب الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في المؤسسات المدنية والعسكرية وإلغاء المحاصصة الحزبية.

 

كما جدد المتظاهرون مطالبتهم باستكمال تحرير المحافظة من جماعة الحوثي بأسرع وقت والتخفيف من معاناة أبناء المحافظة جراء الحصار.

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