وثيقة.. فساد وعبث جراء صفقة تقاسم بين الإصلاح والمؤتمر الموالي له بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت وثيقة عن جانب من الفساد والعبث الذي تعيشه مديرية المظفر بناء على صفقة تقاسم بين قيادة الإصلاح وقيادة المؤتمر الموالي للإصلاح،بمحافظة تعز.



وأضافت المصادر أن، العبث والفساد لم يقتصر على مكتب التربية بل طالت مكاتب أخرى ومنها مكتب الواجبات بالمديرية الذي بات تحت إدارة أحد اقارب الوكيل جامل دون أن يكون له صفة فيه.

مؤكدة بان جامل والذي تم تعيينه نائبا لمدير المكتب بالمديرية جاء بالمخالفة للقانون حيث وأنه ليس موظفا اصلا.

وكشفت وثيقة حصل عليها "الخليج 365" عن جانب من الفساد والعبث الذي تعيشه إحدى مديريات مدينة تعز.

والوثيقة تعود الى سمير يحيى عبدالاله مدير مديرية المظفر ، وتكشف عن قيامه بتعيين 10 نواب ومستشارين في مكتب التربية بالمديرية دفعة واحدة.

ونص القرار على تعيين 5 مستشارين يضاف الى العدد السابق وهو 148 مستشار ، في حين يضاف النواب الـ 5 الجدد لمدير لتربية المظفر ليصبح عدد نوابه 13نائبا.

ومصادر خاصة كشفت بأن هذا القرار هو استمرار لتقاسم بين حزبي الاصلاح والمؤتمر الموالي للاصلاح الذان تقاسما القائمة مناصفة.

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موضحة بأن الفساد والعبث الذي تشهده المديرية يأتي في ظل تحالف مصالح بين قيادة حزبين بالمحافظة.

مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناء على صفقة تقاسم بين قيادة المؤتمر من جهة وقيادة الاصلاح بعد اجتماع بين الطرفين عقد قبل شهر في فندق تاج شمسان اتفقا فيه على التقاسم والمحاصصة للمواقع الوظيفية.

وقالت المصادر إن هذا القرار هو صورة واحدة فقط من واقع العبث والفوضى الذي تعيشه المديرية، في عهد مديرها الحالي سمير يحيى.

مؤكدة بأن العبث والفساد لم يقتصر على مكتب التربية في ظل هذا التحالف ، بل طالت مكاتب أخرى ومنها مكتب الواجبات بالمديرية الذي بات تحت إدارة أحد اقارب الوكيل جامل دون أن يكون له صفة فيه.

حيث قالت المصادر بأن المكتب يديره المدعو محمد جامل ابن شقيق وكيل المحافظة عارف جامل.

مؤكدة بان جامل والذي تم تعيينه نائبا لمدير المكتب بالمديرية جاء بالمخالفة للقانون حيث وانه ليس موظفا اصلا.

موضحا بأن جامل يمارس اعمال تعسفية لتحصيل الواجبات من المكلفين مستندا لنفوذ عمه الوكيل ،وضوء أخضر من مدير المديرية.