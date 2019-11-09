شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن لهذه الأسباب الصادمه .. فضيحة جواسيس “بن سلمان” في “تويتر” حدث كبير بالمقاييس الأمريكية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أولاً: ممارسة التجسس داخل أمريكا، ومن خلال أجهزة ومعدات أمريكية، وعلى أشخاص في أمريكا وخارجها، بحد ذاته جريمة كبيرة في الحسابات الأمريكية، سواءً بالمعنى القانوني أو بالمعنى الأخلاقي، فهو قانونيًا؛ جريمة كبيرة وعقوبتها قاسية، وأخلاقيًا؛ عمل قبيح وعدائي للوطن قبل الحكومة.



أولاً: ممارسة التجسس داخل أمريكا، ومن خلال أجهزة ومعدات أمريكية، وعلى أشخاص في أمريكا وخارجها، بحد ذاته جريمة كبيرة في الحسابات الأمريكية، سواءً بالمعنى القانوني أو بالمعنى الأخلاقي، فهو قانونيًا؛ جريمة كبيرة وعقوبتها قاسية، وأخلاقيًا؛ عمل قبيح وعدائي للوطن قبل الحكومة. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

ثانيًا: استخدام الموقع الحساس في الشركات التي تمتلك المعلومات، وتصل إلى خصوصيات الناس لانتزاع هذه المعلومات وإيصالها لمن يستخدمها لضررهم جريمة أكبر، خاصة وأن هؤلاء الموظفين لا يمارسون عملهم إلا بعد تعهدات صارمة بعدم خرق خصوصية المعلومات، وهذه الانتهازية خيانة قبيحة للوظيفة. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

ثالثًا: أن الذين وُجهت لهم الإدانة على صلة مباشرة بمدير المكتب الخاص لابن سلمان، وهو بدر العساكر، مما يجعل الإدانة موجهة لابن سلمان نفسه، سواءً من الناحية القانونية، أو من الناحية الأخلاقية وسمعة الحكومة الأمريكية، لأنها بذلك تتعامل مع سلطة تستغل ثقتها وتجسس باستخدام تسهيلاتها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

رابعًا: أن ابن سلمان "بعير سقط وكثرت سكاكينه" في الإعلام الأمريكي بعد حادثة خاشقجي، ولا يكاد يمر يوم إلا وتنشر مقالة سوداء عنه في الصحافة الأمريكية، ثم تأتي هذه الفضيحة فتكون ضربة على هامته، تنهي الباقي من سمعته في أمريكا، وتضع مزيدًا من الحرج على ترامب في حمايته والدفاع عنه. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

خامسًا: أن شركة تويتر بعد تعرضها لهذا الحرج، مضطرة أن تبالغ في تبرئة نفسها من مجاملة السعودية، وربما تزيد من جرعة محاربة الذباب الإلكتروني والحسابات الوهمية، وهي خطوة بدأت فعلاً قبل أن يتناول الإعلام الأمريكي هذه الفضيحة، ويتوقع أن تتضاعف بعد ذلك حتى تبيّض الشركة صفحتها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

سادسًا: ستكون المؤسسات الأخرى في وسائل التواصل في حالة إنذار لكشف أي تدخل سعودي أو إماراتي، وخاصة اليوتيوب والفيسبوك التي يتردد أن عملاء السعودية والإمارات لهم دور في توجيه سياستها في الشرق الأوسط، وبذلك سيتسبب الجهد التجسسي لابن سلمان مع تويتر مفعولا معاكسًا لما أراد. Advertisements — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

سابعًا: هذا الخبر يكشف طبع المجازفة والتهور عند ابن سلمان الذي لا يتعلم من ورطاته، فمن حرب اليمن إلى حصار قطر واحتجاز الحريري، وقتل خاشقجي، ثم هذا التجسس، إضافة لتهوره في الداخل في قتل الفغم، وسجن أمير عتيبة، وتخشى الإدارة الأمريكية أن تكون الخطوة التالية كارثية يستحيل احتوائها. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

ثامنًا: الخبر يكشف حماقة ابن سلمان الذي ربط الجواسيس بمكتبه مباشرة، على خلاف الجاسوسية التقليدية التي تبتعد تمامًا عن العلاقة بالسلطة السياسية، وعلى كلٍ؛ هذا التصرف ليس غريبًا عليه، فقد ربط عملية قتل خاشقجي بذراعه الأيمن سعود القحطاني، وها هو يربط هذه العملية بمدير مكتبه الخاص. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

تاسعًا: ارتبطت عملية التجسس هذه بمؤسسة مسك "الخيرية" التي أراد لها ابن سلمان أن تكون أعظم مؤسسة خيرية في العالم، فإذا بها مظلة للتجسس على أمريكا، وهذا من حماقته وسوء تدبيره حين يورط مشروعًا يريد له مصداقية عالمية، بعملية تجسس قبيحة وفاشلة وفضائحية. — محمد الأحمد (@M_BinA7mad) November 8, 2019

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