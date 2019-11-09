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لهذه الأسباب الصادمه .. فضيحة جواسيس “بن سلمان” في “تويتر” حدث كبير بالمقاييس الأمريكية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -     أولاً: ممارسة التجسس داخل أمريكا، ومن خلال أجهزة ومعدات أمريكية، وعلى أشخاص في أمريكا وخارجها، بحد ذاته جريمة كبيرة في الحسابات الأمريكية، سواءً بالمعنى القانوني أو بالمعنى الأخلاقي، فهو قانونيًا؛ جريمة كبيرة وعقوبتها قاسية، وأخلاقيًا؛ عمل قبيح وعدائي للوطن قبل الحكومة.





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سعد محمود

سعد محمود

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