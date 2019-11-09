تعرف على أحوال الطقس اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 توقعت جهات الطقس أن تشهد بعض المناطق اليوم السبت، انخفاضاً في درجات الحرارة وارتفاع نسبة البرودة.

Advertisements وأوضحت جهات الطقس أن المناطق ستشهد أيضاً رياح خفيفة تتأثر بها الأجواء خلال الأيام المقبلة. وكانت قد توقعت جهات الطقس أمس الجمعة، مرور كتل هوائية منتصف هذا الشهر تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل عام في كافة المناطق تقريباً.

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