الحوثيون يصعدون انتهاكاتهم على الجاح جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران من انتهاكاتها اليومية على منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.



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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من الجاح بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت المصادر إن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة من عيار 23 ، والأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف وعنيف منذ الساعات الأولى لصباح يومنا هذا السبت وحتى اللحظة..

ويأتي هذا القصف والإستهداف بعد أن قامت المليشيات الحوثية بشن هجمات يومية واسعة على مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، تصدى لها أبطال القوات المشتركة وتمكنوا من دحر عناصر المليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.