"الشعيبي" يكشف سير المعارك تزامنا مع توقيع اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

كشف رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي، أنه تزامنا مع توقيع اتفاق الرياض شنت مليشيات الحوثي سلسلة هجمات على مواقع عدة في جبهة الضالع غير أن قواتنا الجنوبية المشتركة كانت لها بالمرصاد وكبدتها خسائر ثقيلة على المستوى البشري والعسكري.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، من الضالع إلى المخا شنت المليشيات هجمات صاروخية و جوية على عدة مواقع عسكرية، غير أن دفاعات الجو في المخا كانت بالمرصاد لثلاثة صواريخ حوثية ومثلها ثلاث طائرات مسيرة وتم التصدي لكل هذه الهجمات العشوائية بنجاح مع وقع قليل من الاضرار المادية .

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وقال في المحصلة تحاول مليشيات الحوثي من خلال التصعيد العسكري في جبهتي الضالع والساحل الغربي انطلاقا من المخا إحباط مفاعيل اتفاق الرياض والعودة بكرة النار إلى الجبهات التي كانت قد شهدت هدواء نسبيا.

وفي الضالع تحاول المليشيات الحوثية إحياء رميم أهدافها العسكرية التي كانت قد خسرتها في الايام القليلة الماضية ، على وقع تقدم القوات الجنوبية المشتركة في جبهة الفاخر ، حيث نجحت قواتنا في تحرير مساحة شاسعة في عمق محافظة اب.