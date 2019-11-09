مركز الملك سلمان يدشن اليوم تسليم ادوية ومستلزمات طبية لمستشفيات العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية صباح اليوم عملية تسليم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات العاصمة المؤقتة عدن .



وأوضح مديرمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية / صالح الذيباني ان عملية تسليم شحنة أدوية لمستشفيات مدينة عدن والتي تقدر ب( ١٠٢ ) طن و٣٨٠ كيلو من الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الفشل الكلوي تأتي ضمن برنامج اعمال المساعدة والاغاثة لابناء الشعب اليمني .كتجسيد اخوي على حرص قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان في دعم ابناء الشعب اليمني الشقيق في جميع المجالات، خصوصا القطاع الصحي .

وأكد استمرار الدعم في الايام القادمة لتخفيف معانات المواطنين اليمنين في جميع المحافظات ومنها العاصمة عدن .

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الى ذلك، اشاد جمال بلفقيه مستشار وزارة الادارة المحلية ومنسق اللجنة العليا للاغاثة بدور مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لبلادنا في المجالات الاغاثية والانسانية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات الاخرى .

فيما أشارت مديرعام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتور، سعاد الميسري إلى اهمية شحنات الدعم المقدمة من الاشقاء في مركز الملك سلمان على متن ست قاطرات محملة بالمستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الفشل الكلوي في مستشفيات مدينة عدن والذي سبقها في الايام الماضية ايضا تسلم شحنة ادوية لعدد من المحافظات اليمنية والتي ستعمل على تخفيف معانات المرضى من المواطنين خصوصا مرضى غسيل الفشل الكلوي .