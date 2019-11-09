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لطفي شطارة: بدون الكفاءة والرؤية سنظل نلف حول أنفسنا

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

لطفي شطارة: بدون الكفاءة والرؤية سنظل نلف حول أنفسنا

عدن - الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، اليوم السبت، على أهمية معايير الكفاءة للمناصب.

 

 

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وكتب شطارة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" لنتعلم من الاخرين أن تطور البلدان وتنميتها ليست بالضرورة أن تكون حكرا على أبنائها".

 

وتابع "حتى الآن لم اسمع أحد ينادي أن تكون للمناصب معايير الكفاءة والرؤية التي يحملها المتقدم بترشحه للمنصب"..

 

ومضى" بدون الكفاءة والرؤية سنظل نلف حول أنفسنا ونزيد من الصوت المناطقي ونزيد في تفتيت لحمتنا بأيدينا".

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