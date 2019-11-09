شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. أهالي قتلى من عناصر المليشيا يرفضون دفن جثث ذويهم مع قتلى المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 إب - الخليج 365 رفضت أسرتان من أسر قتلى المليشيا دفن جثامين أبنائهم في مقابر خاصة تابعة للمليشيا الحوثية بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن أسرتين من قتلى مليشيا الحوثي رفضتا دفن جثامين أبنائهم في ما يسمى بمقبرة "روضة الشهداء" بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، وذلك بعد زج المليشيا بأبنائهم في جبهات القتال الحوثية دون علم أسرتيهما وأنهم كانوا يرفضون فكرة الزج بهم في محارق الموت الحوثية. Advertisements وأضافت المصادر أن القتيلين هما عبدالاله محمد المهتدي، ورائد محمد سفيان وتم دفنهما في مقبرة "محنطان" بمديرية جبلة، بعكس إثنين من قتلى المليشيا وهم اشرف امين الشراعي، واركان فؤاد الحريري ودفنا في مقبرة ما يسمى بالروضة. وبحسب المصادر فقد أجبرت الأسرتين المليشيا على تنفيذ مطالبهم وحدث إنقسام كبير لجنازة كانت تسعى المليشيا لإخراجها أثناء دفن جثامين قتلاها والذين قتلوا بنيران قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة شمال اليمن.

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