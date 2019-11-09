الحوثيون يفرضون جبايات مالية على مواطنين ومؤسسات خاصة بإب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
تواصل مليشيا الحوثي فرض جباياتها المالية على مختلف شرائح المجتمع بذكرى المولد النبوي الشريف وسط انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة، وسط رفض واسع من المواطنين لتلك الجبايات.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإنقلابية فرضت مبلغ مليون ريال على كل مالك مصنع بلك أو "منياس" أو مناشير بذكرى المولد النبوي.
وفي مديرية حزم العدين غرب محافظة إب، فرضت مليشيا الحوثي مبلغ 40 ألف ريال على كل مواطن تسلم للقيادي الحوثي جمال الحميري، فضلا عن إتاوات تفرض على التجار، وجبايات عينية على المواطنين المعدمين، خصوصا مالكي الأغنام، وسط تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين بفعل الحرب والإنقلاب.
وتتخذ المليشيا الحوثية مناسبة المولد النبوي فرصة لجمع أموال وجبايات مالية على المواطنين والتجار في الوقت الذي ترفض تقديم أبسط الخدمات للمواطنين وتمتنع عن صرف مرتبات موظفي الدولة للعام الرابع على التوالي.
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