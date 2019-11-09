"أحمد عسكر" لاعب "الكيك بوكسينغ" يكشف أدق تفاصيل حياته حول مشواره (حوار)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الشحات غريب

سلط"الخليج 365" الضوء على اللاعب "أحمد عسكر" لاعب رياضة الكيك بوكسينغ والمواي تاي.



حياته..

قال "عسكر" في حوار خاص لــ "الخليج 365"، بأنه من محافظة حجة، ألعب رياضة الكيك بوكسينغ حزام اسود 2دان دولي العب منذ عام 2005م ، مع مدربي الكابتن وليد الحكمي لاعب المنتخب اليمني و نادي النصر الرياضي بحجة الاسم القتالي( المحارب اليمني، yemeni warrior ).

وأضاف بأن أهم مرحله كنت أمر بها هو تطوير مهارتي في هذه الرياضه حيث ولم يكن هناك اتحاد لها في اليمن وكان يوجد مدرب في الحديده الكابتن خليل الاهدل كنت اسافر للحديده من اجل التدريب.

أبرز الإنجازات الشخصية

وحول أهم وأبرز الإنجازات الشخصية التي حصل "أحمد عسكر"، عليها كانت بطولة المحترفين في ماليزيا، وبطولة سوبر كوريا ، وبطولة الابطال ف كوريا الجنوبية، وبطولة كوريا الجنوبية للمحترفين، وقد توجت بحزام البطولة.

وأضاف بأنه من المشاركات في بطولة آسيا للصالات المغلقة في إنشيون كوريا الجنوبية2013م بطولة العرب السابعه في المملكة المغربية 2014م، بطولة الجمهورية اليمنية بطولة العرب للمواي تاي في أبوظبي2019م.

بطولاته

وقال إن مشاركتي في كوريا جداً قوية، حيث يوجد لاعبين محترفين وأقوياء جدا، وجدت نفسي في وسط مجتمع عنصري جدا ومن هنا ياني الإصرار على التحدي والمضي قدماً للأمام، حيث وكان الجميع ينظر لي بنظرة دونيه جدا لأني يمني ولكني وقف وأثبت وجودي داخل حلبة القتال ولم يقف أمامي أحد.

وكشف "عسكر" حول أهم العوامل التي كان لها الفضل في تنمية مهارته، قال هي شغفي وتعلقي بهذه الرياضة حيث أنني كنت أعيش في مجتمع لايشجع هذه الرياضيات ،وهي مهمه للفرد للدفاع عن النفس ولتنميته جسديا وفكريا فكنت أبحث عن مكان للتدريب فلم أجد صاله فكنت أتمرن في المنزل أو في الشارع ، لان لدي حلم منذ طفولتي أن اصبح بطلا للعالم مثل محمد علي كلاي ونسيم حميد وبروسلي وفاندام وغيرهم من الأبطال في ذلك الزمن، فجعلت من المستحيل لامستحيل وكنت اذهب من مكان للثاني على حسابي الخاص لاطور مهاراتي سافرت الاردن من اجل التدريب فطرقت ابواب كثيره ساعدوني.

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وقال لم أجد المساعده من وزارتنا في وقت الوزير الإرياني فاشتغلت على نفسي ، وحتى أن وصلت اليوم إلى كوريا.

وأضاف أتمنى من شباب محافظتي حجة واليمن أجمع أن يهتموا بهذه الرياضه، ويلتحقوا بها لانها رياضه جميله للدفاع عن النفس وتنمية المهارات الفكريه والجسديه وسابذل قصارى جهدي لتنميتها وانتشارها في اليمن.

وقال " أحمد عسكر" للأسف لم أجد أي دعم أو أي اهتمام من حكومتنا اليمنية البته، فهم كسابق الحكومات لايوجد لديهم خطط لتنمية مهارات وتطوير قدرات الشباب، أيضا وزارتي الشباب والرياضة في سواء في عدن او صنعاء لم أجد أي دعم معنوي أو مادي فمنذ عرفت نفسي وانا أدعم نفسي واشكر والدتي التي انهت كل ما تملك من ذهب من أجل مساندتي وأختي التي أعطتني مهر زواجها لاسافر وانطلق بحثا لتحقيق حلمي

وحول ما يطمح إليه قال.. بعد أن حققت لقب المحترفين وحصلت على حزام البطولة وحصلت على التصنيف الاول في كوريا ما أطمح إليه الأن الوصول إلى العالميه وأحرز حزام لقب بطولة العالم للمحترفين وأنشى اكاديمية في اليمن تختص بالبتدريب وصنع الابطال.

وأوضح في حديثه بأنه حاليا يستعد لنزال الدفاع على اللقب والحزم تبع بطولة كوريا الجنوبية ، وللمشاركة مع منتخب اليمن في بطولة آسيا للمواي تاي في أبوظبي ديسمبر المقبل.

رسالته للشاب

وأخيراً وجه اللاعب "أحمد عسكر" رسالته للشاب بشكل عام أهتم بنفسك ولا تقف عاجز أما أحلامك ولا تنتظر ، أن يأتيك أحدهم أو الحكومة لدعمك أدعم نفسك ، وأثبت للجميع أن الشباب اليمني هو قادر أن ينهض من بين كومة الركام والدمار هذه علينا أن نصنع مستقبل يليق بذكرنا في الأجيال القادمه فأبنائنا غداً لابد أن يعيشو بكرامه في بلدانهم علينا أن نقف ضد فكر أخرج وأغترب لتحصل على حياة كريمة فالحياة الكريمة أن وجدت ثمنها غالي

على الاجيال القادمه ان تعيش بكرامه في اليمن.

رسالته للحكومة الشرعية

أما عن رسالته للحكومة الشرعية قال.. أتمنى أن يشعروا بما يعاني به المواطن اليمني المحروم من أبسط حقوقه وهي الماء والغذاء وان يجعلوا مصلحة اليمن فوق كل شيء، فاليمن يحبها الله تبارك وتعالى فقد قرنها مع ذكره لصفة من صفاته وقال (بلدة طيبة ورب غفور).. فلابد للبلده الطيبه أن يحيا أهلها حياة طيبه وكريمه..حفظ الله اليمن أرض وإنسان.