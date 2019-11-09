استهداف حوثي لمواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً عمليات استهداف على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب الحديدة في إطار خروقاتها اليومية لوقف اطلاق النار.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن مليشيات الحوثي نفذت عمليات إستهداف طالت مواقع القوات في مديرية الدريهمي مستخدمة الأسحلة الرشاشة المتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة. وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي صعدت موخراً من عمليات الإستهداف المتواصل على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة في ظل صمت أممي حيال تلك الخروقات المتواصلة التي تقوم بها المليشيات المدعومة من إيران.

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