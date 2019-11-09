بالصور.. مسؤول بتعز يوجه بإحالة ملف أراضي  الجامعة للقضاء وإيقاف أي استحداث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

وجه مسؤول بمحافظة تعز، بإحالة ملف أراضي الجامعة للقضاء وإيقاف أي استحداث.



وفي التفاصيل، قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ومعه قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري ، ورئيس وحدة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة أ.د طلال المخلافي ، وامين عام الجامعة الدكتور عبدالرحمن حاجب ، بزيارة تفقدية الى الارض محل الاستحداث المجاورة لسور جامعة تعز.

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وخلال الزيارة اطلع وكيل أول المحافظة على أرض الجامعة وامتدادها والموقع الذي استحدث فيه البناء من قبل بعض الأشخاص بمبرر انها ملكية خاصه بهم وانها خارج المخطط الخاص باراضي الجامعة وادعائهم بان لديهم وثائق تثبت احقيتهم لتلك الارض.

وعلى إثر ذلك وجه وكيل أول المحافظة بسرعة وقف أي استحداثات بناء في أراضي الجامعة كونها ملك للأجيال القادمة من أبناء تعز ، محيلاً الموضوع الى رئيس السلطة القضائية في المحافظة للبت في ملكيتها بحسب الإسقاطات والاحكام والوثائق ، وتشكيل لجنة مختصة لاستكمال اجراءات تعويض من تبقى من ملاك الارض إن وجدوا.

كما وجه وكيل اول المحافظة ، قائد الشرطة العسكرية بتخصيص حماية مستمرة لأرض الجامعة ، وأجرى اتصالات مكثفة مع الجهات القضائية ومدير المديرية ، وطلب من أمين عام الجامعة ومدير المشاريع في الجامعة سرعة تقديم ملف متكامل عن ملكية الجامعة لتلك الأراضي خارج السور ووعد بحل كافة الإشكالات وإنهاءها تماماً عبر الطرق القانونية والقضائية بما في ذلك متابعة الجهات المعنية بتسوير الأرض واستكمال التعويض للمستحقين وبما من شأنه صون أراضي الجامعة والحفاظ عليها من أي استقطاعات من قبل أي جهة كانت ، مع مراعاة الحق الخاص والتعويض العادل بحسب ماسيتقرر من القضاء.