صور أوليه .. ساحات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف تكتظ بالمشاركين في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات تكتظ ساحات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف حاليا بالمشاركين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وحجة وإب ومحافظات أخرى مع اول دقائق لانطلاق فعاليات المناسبة.

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