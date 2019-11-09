أمن حضرموت يضبط سيارة تحمل على متنها"ذخائر سلاح متنوعة"

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية الديس الشرقية ومكافحة المخدرات، سيارة تحمل على متنها ذخائر أسلحة متنوعة، بساحل حضرموت شرقي اليمن.



وقال مدير مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدّم "عبدالله لحمدي": إن "الأجهزة الأمنية بمديرية الديس الشرقية ومكافحة المخدرات تمكنت من ضبط سيارة نوع شاص، وبعد تفتيشها وُجِدَ في مقعدها الخلفي كيسين بداخلهم خمس قذائف هاون، وست قذائف آر بي جي مع ست حشوات، وثمان قنابل دفاعية وواحدة هجومية، وخمس بكوت صواعق هاون ثلاثة أمامي واثنين خلفي".



وأضاف في حديث نقله إعلام أمن الساحل: إن "الشخص الذي تم القاء القبض عليه لا يحمل أي إثبات هوية، لكنه أعطى لنا اسم سنتأكد منه خلال التحقيقات".



وتابع لحمدي : أنه تم القبض على السائق بعد تفتيشه و العثور على نصف حبة كبتاجون في جيبه (المحفظة الشخصية)، ليتم بعد ذلك تفتيش السيارة بشكل دقيق والعثور على تلك الأسلحة".



وتشترك قوات أمنية مختلفة في حملة أمنية شاملة في مدن سواحل حضرموت، بهدف ضبط الأمن والاستقرار في تلك المديريات.



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