إحباط تهريب شحنة مواد تستخدم بتصنيع المتفجرات كانت في طريقها للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

تمكنت قوات خفر السواحل من تنفيذ عملية عسكرية نوعية أسفرت عن إحباط عملية تهريب لمواد تدخل في صناعة المتفجرات، في مياه البحر الاحمر، كانت في طريقها للحوثيين.



ونقل المركز الإعلام لألوية العمالقة عن مصدر عسكري، أن "قوات خفر السواحل تمكنت من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46 % من مادة اليوريا، منوهاً إلى أن هذا النوع من السماد يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات".

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وأوضح المصدر، أن "الشحنة تتكون من 2000 كيس (100 طن) كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على متن مركب بحري متوسط يقوده بحارة يمنيون، رفعوا على ساريته علم دولة أفريقية.

وفي وقت سابق تمكنت قوات خفر السواحل من ضبط شحنة تحمل متفجرات كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، في مياه البحر الاحمر.

وتعمل مليشيا الحوثي على تهريب مواد المتفجرات والأسدة التي تخل بصناعة المتفجرات، لاستخدامها في صناعة المتفجرات التي ستخدمونها في حربهم على اليمنيين.