اخبار الخليج / اخبار اليمن

إحباط تهريب شحنة مواد تستخدم بتصنيع المتفجرات كانت في طريقها للحوثيين

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط تهريب شحنة مواد تستخدم بتصنيع المتفجرات كانت في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

إحباط تهريب شحنة مواد تستخدم بتصنيع المتفجرات كانت في طريقها للحوثيين

الحديدة - الخليج 365

تمكنت قوات خفر السواحل من تنفيذ عملية عسكرية نوعية أسفرت عن إحباط عملية تهريب لمواد تدخل في صناعة المتفجرات، في مياه البحر الاحمر، كانت في طريقها للحوثيين.

 

ونقل المركز الإعلام لألوية العمالقة عن مصدر عسكري، أن "قوات خفر السواحل تمكنت من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46 % من مادة اليوريا، منوهاً إلى أن هذا النوع من السماد يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات".

Advertisements

 

وأوضح المصدر، أن "الشحنة تتكون من 2000 كيس  (100 طن) كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على متن مركب بحري متوسط يقوده بحارة يمنيون، رفعوا على ساريته علم دولة أفريقية.

 

وفي وقت سابق تمكنت قوات خفر السواحل من ضبط شحنة تحمل متفجرات كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، في مياه البحر الاحمر.

 

وتعمل مليشيا الحوثي على تهريب مواد المتفجرات والأسدة التي تخل بصناعة المتفجرات، لاستخدامها في صناعة المتفجرات التي ستخدمونها في حربهم على اليمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب شحنة مواد تستخدم بتصنيع المتفجرات كانت في طريقها للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا