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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العيادات المتنقلة للهلال الإماراتي تواصل تقديم الخدمات الطبية لأهالي التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الرعاية الطبية والمعالجة المجانية للمواطنين في منطقة الغويرق التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة ، وذلك ضمن جهودها الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفور وصول فريق العيادة الطبية المتنقلة إلى منطقة الغويرق، بدأت بإستقبال عشرات الحالات المرضية من المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن ، ومعاينة المرضى وتقديم العلاجات المجانية لهم.
وقال أحد العاملين في العيادة المتنقلة إن الفريق الطبي وصل إلى منطقة الغويرق التي تعاني من إنتشار الكثير من الأمراض الجلدية والأمراض الباطنية والأمراض التنفسية.
وأكد أن الفريق يعمل على معالجة المرضى الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المراكز الصحية البعيدة عنهم ، فيما تعد العيادات الطبية المتنقلة الوسيلة الأفضل للوصول الى المواطنين والنازحين القاطنين في المناطق النائية لتقديم الرعاية الطبية لهم.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل دعم القطاع الصحي بشكل كبير ، وذلك بتأهيل وترميم المستشفيات والمراكز الصحية ودعمها بالأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة ، بالإضافة إلى تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى القرى النائية في مختلف مناطق الساحل الغربي.
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