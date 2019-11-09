الحديدة.. استهداف حوثي لمواقع المشتركة في الجاح ببيت الفقيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران استهداف منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المتوسطة والإسلحة القناصة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن عناصر المليشيا أطلقت النار من أسلحتها القناصة على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة في المنطقة بشكل متقطع. وقالت المصادر إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا صوب المواقع بشكل مكثف.

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