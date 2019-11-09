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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيران الحوثي تستهدف المنازل والأسواق في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تتواصل انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية لتطال الأحياء السكنية والأسواق العامة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة مستخدمة الأسلحة الرشاشة والقناصة.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات أطلقت النار صوب منازل المواطنين في المدينة من سلاح الدوشكا ومن سلاح المعدل بشكل مكثف وعشوائي.
وأضافت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المختلفة مستهدفة الأسواق العامة في المدينة وخلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف المواطنين ومرتادي الأسواق وسط المدينة.
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