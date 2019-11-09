ذمار.. زينبيات الحوثي تطوف المنازل لدعوة المواطنين لحضور فعالية المولد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

طاف عدد من زينبيات المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، صباح السبت 9 نوفمبر /تشرين الثاني 2019م، عدداً من المنازل في أحياء وحارات مدينة ذمار وسط اليمن.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادر محلية قولها إن المليشيات الحوثية وجهت الزينبيات التابعة لها بالنزول الميداني إلى المنازل وحث المواطنين على حضور فعاليتها التي ستقام في الساعة الثانية ظهراً بالاستاد الرياضي.

وتابعت المصادر، إن عدداً من الزينبيات توزعت في عدة أحياء، يدعون المواطنين للمشاركة في إحياء الفعالية.

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وأضافت المصادر، أن المليشيات وفرت عدداً من باصات النقل في شارع التعاون بالقرب من مدرسة الزهراء لنقل النساء، وأخرى بالقرب من جولة المحافظة وسط المدينة.

وأوضحت، أن المليشيات جابت بسيارات عليها مكبرات الصوت عدداً من الشوارع تدعو إلى ضرورة المشاركة.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات ألزمت عقال الحارات بإبلاغ أهالي حاراتهم حضور الفعالية، بالإضافة إلى أن المليشيات طلبت من أصحاب المحلات والمطاعم الحضور قبل بدء الفعالية.