شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم السبت.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

وفد وزاري يستعد للعودة إلى العاصمة عدن خلال أيام https://www.elyamnelaraby.com/432896 مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بالملاحيظ في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/432847/ صنعاء استنفار غير مسبوق للمليشيا عشية ذكرى المولد https://www.elyamnelaraby.com/432899/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه https://www.elyamnelaraby.com/432902 ذمار.. مليشيا الحوثي تفرج عن 44 عاملا اختطفتهم من نقاط التفتيش https://www.elyamnelaraby.com/432908/ مسؤولون فرنسيون يؤكدون على أهمية إتفاق الرياض في مواجهة الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/432910/ Advertisements آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى في صنعاء وعدن https://www.elyamnelaraby.com/432921/ الخطوط الجوية السعودية تعتزم إستئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي https://www.elyamnelaraby.com/432926/ الأولوية لأبناء عدن .. شعار جديد يجتاح الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/432929/ صنعاء.. اللون الأخضر الطائفي يطال كل شيء (صور) https://www.elyamnelaraby.com/432940/ البناء العشوائي بالمكلا.. كارثة لا بد من القضاء عليها “تقرير متلفز“ https://www.elyamnelaraby.com/432942/ صنعاء.. نجاة قاض من محاولة اغتيال أمام منزله https://www.elyamnelaraby.com/432944/ شطارة : الكفاءة هي معيار تولي المناصب https://www.elyamnelaraby.com/432969/ صنعاء.. قبائل ريمة تتداعى بعد إصابة الشيخ الضبيبي برصاص مسلح حوثي https://www.elyamnelaraby.com/432981/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم السبت.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.