ورد الآن : الموت يفجع بشار الأسد وثوار سوريا يحتفلون ويعلنون مسؤوليتهم .. ”اغتيال بكاتم صوت” .. شاهد (الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - فجع الموت رئيس النظام السوري ، بشار الأسد ، بوفاة أحد أكثر الشخصيات المقربة إليه ، بعملية اغتيال بمسدس كاتم صوت.

حيث أقدم مسلحون على اغتيال "قصي نادر الحلقي" قائد ومؤسس اللجان الشعبية في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي، خلال تواجده في عيادته غربي الساحة العامة وسط المدينة.

وقال تجمع أحرار حوران: إن عملية الاغتيال تمت بواسطة مسدس كاتم للصوت داخل عيادته، في ظل ارتفاع التوتر في المدينة وحولها حيث قُتل الأسبوع الماضي أربعة عناصر من فرع "أمن الدولة" التابع لنظام الأسد على إثر الاعتقالات التي تتم داخلها.

ويعتبر " قصي الحلقي" من أكثر الشخصيات الأمنية المقربة من نظام الأسد في درعا، حيث أنه شقيق رئيس وزراء نظام الأسد السابق "وائل الحلقي".

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من جانبها تبنت مجموعة تطلق على نفسها كتائب أبابيل الثورة عملية اغتيال "الحلقي" عبر بيان رسمي قالت فيه "بعد سلسة ناجحة من التصفيات لعملاء النظام المجرم في مدينة جاسم الذين أذاقوا أبناء المدينة الويلات خلال مراحل سابقة وثأرًا ومؤازرة لمدينة الصنمين الثائرة، تتوج اليوم كتائب أبابيل الثورة عملياتها النوعية باغتيال الشبيح قصي نادر الحلقي".

وتوعد البيان من وصفهم بالعملاء في مدينة جاسم والمنطقة بالمزيد من العمليات محذرًا فرع أمن الدولة في نظام الأسد من أي تصعيد في مدينة جاسم أو في مدينة الصنمين، حيث سيكون له تبعات مضاعفة عليهم، بحسب البيان.

يذكر أن وتيرة عمليات الاغتيال والتصفية ارتفعت بشكل كبير في محافظة درعا منذ مطلع الشهر الجاري، حيث وثق تجمع أحرار حوران العديد من العمليات التي أودت بحياة ضباط وعناصر من جيش النظام وأفرعه الأمنية، فضلًا عن استهداف دورية للاحتلال الروسي في المحافظة، ما أسفر عن إصابة عدة جنود روس.

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