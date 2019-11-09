لواء سعودي يكشف تفاصيل خطيرة عن حياة الامير محمد بن نايف .. يتابعة تركي آل الشيخ عن طريق سوار إلكتروني ..وبن سلمان يرفض الرد عليه خطاباته ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف لواء سعودي، تفاصيل عدة خطابات أرسلها، الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق، إلى ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، من أجل السماح له بالسفر إلى الخارج، لكنها كلها قوبلت بالرفض من قبل الاخير.

وقال حساب “لواء ومرافق شخصي”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن محمد بن سلمان رفضت كل المخاطبات التي أرسلها بن نايف له شخصياً، مرجعاً السبب إلى أن خروج شخص مثل ابن نايف خارج السعودية، يعتبر بمثابة زلزال لابن سلمان وذلك بسبب علاقات ابن نايف الجيدة مع رؤساء وزعماء دول ومسؤولين كبار.

إضافة إلى ما سبق قال اللواء السعودي.. إن تحركات ابن نايف خارجياً تعتبر أقوى (100) مرة من الداخل.

وأشار المرافق الشخصي الذي لفت كذلك إلى اطلاعه على كل ما يجري في الدائرة الضيقة لـ”محمد بن سلمان”، إلى أن ابن سلمان وضع حراسة مشددة على ابن نايف أكثر من حراسة الملك سلمان بن عبدالعزيز نفسه، وفوق هذا كله- حسب قوله- هناك سوار إلكتروني في قدم ابن نايف يرصد تحركاته.

وتابع قائلاً :” رغم أن تحركات ابن نايف محدودة ومجدوله مسبقاً، يجب الموافقة عليها من قبل تركي آل الشيخ رئيس ما يعرف بهيئة الترفيه السعودية والمستشار السابق لـ”ابن سلمان”، مستغرباً ما يجري مع ابن نايف من قبل الدائرة الضيقة لابن سلمان.

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وفي سياق آخر تطرق اللواء السعودي إلى مسألة اختفاء بعض النشطاء وغيرهم، قائلاً ” هذا ليس اختفاء”، ولكن ما أسماهم “الانجاس كلاب ابن سلمان” يستخدمون سياسة النفس الطويل بمعنى يضعون الشخص في السجن لكن يحرمونه من اي تواصل خارجي الى بعد توقيع على اوراق واذا وقع يتواصل مع اهله واحبابه والاغلب منهم لا يوقعون “.

وظهر ابن نايف مؤخراً في عزاء اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان، وذلك في ظهور نادر للامير المعزول، حيث مازال تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه بن سلمان، وما زال يحمل في قدمة سوارا إلكترونيا عند تحركه خارج مقر إقامته الجبرية.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية، إن “بن نايف” زار أسرة اللواء “بداح بن عبدالله الفغم”، لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء “عبدالعزيز”.

وظهر “بن نايف” في مقاطع فيديو متداولة، وهو يقدم واجب العزاء لعائلة “الفغم”، حيث عدد مناقب الحارس الشخصي، وتفاعل معه الحضور بالترحم عليه.

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