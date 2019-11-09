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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. قبائل ريمة تتداعى بعد إصابة الشيخ الضبيبي برصاص مسلح حوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، أمس الجمعة، إن مسلحا حوثيا أطلق النار على أحد مشايخ محافظة ريمة بإحدى قاعات الافراح.
وذكرت المصادر أن أحد المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي قام بإطلاق النار على الشيخ علي الضبيبي بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة صنعاء؛ نتج عنها إصابة خطيرة للضبيبي.
ولفتت المصادر إلى أن مشايخ وعقال بني الضبيبي بمديرية الجبين، محافظة ريمة، تداعوا و أعلنوا النكف القبلي ضد المليشيا ما لم يتم تسليم الجاني.
يشار إلى أن المليشيا صعدت من الاستهداف الممنهج للمشايخ، آخرها استهداف حياة الضبيبي الذي يعتبر أحد الوجهاء الاجتماعيين بمحافظة ريمة.
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