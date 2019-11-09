إجراءات الاحتفال بالمولد النبوي تخنق العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قال سكان إن العاصمة اليمنية صنعاء شهدت صباح اليوم السبت، تشرين الثاني 09، 2019، اجراءات أمنية حوثية مشددة ، وذلك بالتزامن مع الدعوة التي وجهتها للاحتشاد في ميدان السبعين للاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.



وأكد السكان ان مليشيا الحوثي وزعت دوريات أمنية مكثفة من قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة في مختلف شوارع صنعاء.

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وتابع السكان أن المليشيا نشرت أيضا مراقبين يتبعون لها لمراقبة الدوريات الأمنية خوفا من تحركات مشبوهة.

وشوهدت نقاط التفتيش في مختلف الطرق الرئيسة بالعاصمة وعلى مسافات متقاربة، وعلى مداخل أحيائها ومداخل العاصمة، وتقوم بتوقيف المارة من السكان وتطالبهم بإبراز هوياتهم الشخصية وتعتقل من لا يملكها وتقتاده إلى سجونها.

هذا وقد واحتشد مناصرون لمليشيا الحوثي في ميدان السبعين للاحتفال ذكرى المولد رغم رفض الغالبية من سكان صنعاء للحضور.