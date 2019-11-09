- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شطارة : الكفاءة هي معيار تولي المناصب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الخليج 365
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة على أن الكفاءة هي معيار تولي المناصب في أي بلد .
وقال في منشور له على الفيسبوك، "لنتعلم من الاخرين أن تطور البلدان وتنميتها ليست بالضرورة أن تكون حكرا على أبنائها" .
وأضاف "انه وحتى الآن لم اسمع أحد ينادي أن تكون للمناصب معايير الكفاءة والرؤية التي يحملها المتقدم بترشحه للمنصب" .
وأشار إلى أنه بدون الكفاءة والرؤية سنظل نلف حول أنفسنا ونزيد من الصوت المناطقي ونزيد في تفتيت لحمتنا بأيدينا.
وجاء منشور شطارة عقب تعالي الأصوات المطالبة بتعيين مسؤولين في كل محافظة من أبناءها وليس إستقدام موظفين من محافظات أخرى .
كانت هذه تفاصيل خبر شطارة : الكفاءة هي معيار تولي المناصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.