شطارة : الكفاءة هي معيار تولي المناصب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة على أن الكفاءة هي معيار تولي المناصب في أي بلد .



وقال في منشور له على الفيسبوك، "لنتعلم من الاخرين أن تطور البلدان وتنميتها ليست بالضرورة أن تكون حكرا على أبنائها" .

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وأضاف "انه وحتى الآن لم اسمع أحد ينادي أن تكون للمناصب معايير الكفاءة والرؤية التي يحملها المتقدم بترشحه للمنصب" .

وأشار إلى أنه بدون الكفاءة والرؤية سنظل نلف حول أنفسنا ونزيد من الصوت المناطقي ونزيد في تفتيت لحمتنا بأيدينا.

وجاء منشور شطارة عقب تعالي الأصوات المطالبة بتعيين مسؤولين في كل محافظة من أبناءها وليس إستقدام موظفين من محافظات أخرى .