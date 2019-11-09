اخبار الخليج / اخبار اليمن

اتساع دائرة الاتجار بالبشر في مناطق سيطرة المليشيا

0 نشر
خاص_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتساع دائرة الاتجار بالبشر في مناطق سيطرة المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

اتساع دائرة الاتجار بالبشر في مناطق سيطرة المليشيا

خاص_الخليج 365

اتسعت دائرة الاتجار بالبشر في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

 

وقالت مصادر طبية إن مسلحين حوثيين يقومون باختطاف مجانين من شوارع العاصمة صنعاء ويأخذون بعض أعضائهم كالكلى وغيرها.

 

وأضافت المصادر أن عدد من المجانين في شوارع العاصمة صنعاء اختفوا لفترة، قبل أن يتضح أن مسلحين حوثيين اختطفوهم وأخذوا أجزاء من أعضائهم.

 

ومنذ العام 2016 اختطفت عصابات تعمل لحساب مليشيا الحوثي عددا كبيرا من الأطفال، وأعادت معظمهم مقابل فدى مالية.

Advertisements

 

وأخذت التجارة بالبشر في مناطق سيطرة المليشيا أشكالا عدة، من بينها "البغاء المنظم" وفق ما أكدته تقارير غربية قبل أشهر.

 

وفي موضوع المجانين، أكد ناشطون أن مسلحين حوثيين أبرحوا أحد المجانين ضربا في شارع الدائري، قبل أن يقتادوه إلى مكان مجهول.

 

ويشير الناشطون إلى أن المجنون أعيد بعد ثلاثة أيام إلى المكان الذي اعتاد على التواجد فيه وحالته سيئة للغاية.

 

وتتعامل المليشيا مع المواطنين في مناطق سيطرتها كغنيمة، خصوصا الذين لا ينتمون إلى دائرتها الفكرية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتساع دائرة الاتجار بالبشر في مناطق سيطرة المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا