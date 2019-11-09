البناء العشوائي بالمكلا.. كارثة لا بد من القضاء عليها “تقرير متلفز“

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 المكلا - خاص صنفت منطقتي الدواجن وجول الزقيق غربي المكلا مؤخرا، من المناطق العشوائية بحسب رؤية البرنامج الوطني لمكافحة العشوائيات الذي ترعاه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وانفردت اللجنة الأهلية بالمنطقة، بتنسيق مع لجنة مكافحة العشوائيات برئاسة العميد عبدالله باكوبن وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة، لتنفيذ عمل ينقذ مساحة كبيرة من الخط البلاتيني للمدخل الغربي لمدينة المكلا عاصمة المحافظة من العشوائيات. Advertisements وحدَّ تفاعل القيادة الجديدة لفرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة حضرموت من الأخطاء العشوائية، وتكفل بمعالجة المشاكل المتعلقة بالتخطيط التي تمت بصورة عشوائية ومخالفة لقوانين ولائح التخطيط الحضاري. علاوة على معالجة مشكلة العشوايات وازدواجية الصرف الصادر من قبل الإدارات السابقة. هذا ويطالب أهالي المنطقة ديوان رئاسة الهيئه العامه للأراضي بسرعة تعميد مخططات المنطقة الذي اشرفت على تنفيذها السلطات المحلية والقضائية وفق قانون التخطيط.

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