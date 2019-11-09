شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فيما يلي احدث أسعار وردت اليوم السبت 9 نوفمبر-2019، لصرف وبيع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني.

ووردت من مصادر مصرفية في صنعاء وعدن اسعار الصرف اليوم لعملات “الريال السعودي والدولار الامريكي” مقابل الريال اليمني. اسعار الصرف في العاصمة صنعاء: الريال السعودي شراء 147 – 147.5 ريال البيع 148 – 148.5 ريال. الدولار الامريكي Advertisements شراء 556 – 558 ريال البيع 565 – 567 ريال. اسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن: الريال السعودي شراء 148 ريال البيع 149 ريال. الدولار الامريكي شراء 563 ريال البيع 570 ريال.

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