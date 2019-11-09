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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. مليشيا الحوثي تفرج عن 44 عاملا اختطفتهم من نقاط التفتيش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أفرجت مليشيا الحوثي الانقلابية عن 44 عاملاً سبق وأن اختطفتهم وهم في طريقهم للعمل في المحافظات المحررة.
وذكر مصدر حقوقي أن المختطفين المفرج عنهم من سجون مليشيات بمحافظة ذمار هم مواطنين من أصحاب المهن الحرة والأيادي العاملة يتم احتجازهم في النقاط الحوثية بين ذمار ومحافظة البيضاء ونقلهم إلى سجن الأمن المركزي والبحث الجنائي.
وتابع المصدر أن مليشيات الحوثي تطلق هؤلاء المختطفين وتطلق عليهم (المغرر بهم) في محاولة لها اصطناع مواقف إنسانية وغالبا إلى التخفيف من الاكتظاظ في سجونها.
وكانت مليشيات الحوثي في محافظة ذمار قد أعلنت أمس الخميس اطلاقها ل44 مختطفاً من إحدى السجون في المحافظة.
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