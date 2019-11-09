شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد وزاري يستعد للعودة إلى العاصمة عدن خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يستعد وفد وزاري للعودة إلى العاصمة عدن خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق (الرياض) بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وإعلان التوقيع عليه في العاصمة السعودية الثلاثاء الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



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جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء، سالم الخنبشي، في تصريح لجريدة المدينة السعودية .

وقال الخنبشي، "إن عدن جاهزة أمنيًا لعودة الحكومة لممارسة أعمالها، مشيرًا إلى أن وجود القوات السعودية وتسلمها مهمة تأمين العاصمة عدن بعد اعلان التحالف العربي إعادة تموضع قواته فيها يعد ضمانا لتوفير الامن وعودة الحكومة لممارسة اعمالها" .

واكد عودة فريق وزاري ترتبط وزاراتهم بخدمات الناس خلال هذه الفتر، لافتا الى أن من اهم الأولويات التي ستقوم بها الحكومة هى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وماء وصحة وتربية وتعليم واتصالات وطرقات الى جانب الاهتمام بالجانب الأمني وهو مهم جدا وانتشار القوات السعودية في عدن سيكون له الأثر الكبير في جعل العاصمة عدن أكثر أمنًا واستقرارًا، ولن يكون هناك نزولات وزيارات للمحافظات المحررة من قبل فريق الحكومة.