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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يحاولون تهريب 100 طن أسمدة لصناعة المتفجرات
السبت 9 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، في الساحل الغربي، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب كبرى لمواد تدخل في صناعة المتفجرات، بعملية عسكرية نوعية في البحر الأحمر غربي اليمن.
وذكر مصدر عسكري في المقاومة المشتركة، في بيان، أن قوات خفر السواحل أحبطت إدخال شحنة أسمدة، تحوي على نسبة 46% من مادة اليوريا، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأسمدة يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات.
وأفاد أن الشحنة المضبوطة تضم 2000 كيس (100 طن)، وكانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، عبر التهريب، باستخدام مركب بحري متوسط، يقوده بحارة يمنيون، رفعوا على ساريته علم دولة إفريقية.
وأشار المصدر إلى أن العملية كشفت عن شبكات تهريب متعددة تستخدمها الميليشيات الحوثية لتهريب الأسلحة ومواد تصنيع المتفجرات ومحظورات أخرى.
وذكر أن عملية إحباط محاولة التهريب من قبل خفر السواحل استغرقت 15 ساعة، وبدأت بالمراقبة والمتابعة وصولا إلى ضبط المركب والشحنة والمهربين، واقتياد المضبوطات إلى ميناء المخا.
ووفقاً للمصدر، فقد تم توثيق تفاصيل عملية الرصد والمراقبة والمتابعة والضبط بالصوت والصورة.
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