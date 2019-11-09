عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 24 طن مساعدات غذائية من الإمارات لشبوة اليمنية

السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قدَّم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية عاجلة إلى سكان محافظة شبوة، وذلك في إطار جهود الإمارات الرامية لرفع المعاناة وإعادة حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة إلى طبيعتها.



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ووزع فريق هيئة الهلال الأحمر، الجمعة، 300 سلة غذائية تزن 24 طناً، مستهدفاً ذوي الدخل المحدود في منطقة "عين بامعبد" بمديرية رضوم، استفاد منها 1860 فرداً من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياجاً.

وأعرب المستفيدون عقب تسلمهم المواد الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات لوقوفها إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء شبوة.

هيئة الهلال الأحمر وزعت منذ بداية "عام التسامح" 32 ألفاً و674 سلة غذائية بمعدل 1860 طناً استهدفت 154 ألفاً و990 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.