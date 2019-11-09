عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل طفل وإصابة إثنين آخرين في انفجار لغم حوثي في صنعاء

السبت 9 نوفمبر 2019

الخليج 365

قُتل طفل وأصيب اثنان آخران من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، بانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة يام بمديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.



وقال مصدر محلي إن الطفل مارش ربيع (9 سنوات) قُتل وأصيب شقيقاه همام (7 سنوات) والطفلة صنع الله ربيع (6 سنوات) بإصابات بالغة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي، وذلك أثناء رعيهم الأغنام في منطقة يام.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر قوله إن الطفلين اللذين أصيبا تم نقلهما إلى المستشفى العام بمدينة مأرب لتلقي العلاج.

وتُعد هذه الحادثة هي السادسة في منطقة يام التي فخخها الحوثيون بآلاف الألغام والعبوات الناسفة بعد طردهم منها قبل عام ونصف. وسبق أن انفجرت ألغام وعبوات بمدنيين وأودت بحياة العديد منهم.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى زراعة الآلاف من الألغام في معظم مناطق مديرية نهم في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش اليمني نحو العاصمة صنعاء.

وتسببت الألغام التي زرعها الحوثيون في معظم المناطق التي شهدت مواجهات مع الجيش اليمني في مقتل وإصابة المئات من اليمنيين، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن جماعة الحوثي زرعت ما يقارب من مليوني لغم في اليمن.