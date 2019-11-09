شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بالملاحيظ في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل والتفاف نحو تباب (الصبة والمروى والروكية) بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة أسفرت عن قتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



وأوضح رئيس المركز الاعلامى بمحور مران الرائد عبدالله المطحنى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الجمعة، أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بمروحيات ومقاتلات التحالف العربى كبدت مليشيا الحوثى الانقلابية خسائر فى الأرواح والعتاد، مؤكدا ان العمليات العسكرية للجيش لن تتوقف فى ظل الانقلاب على الشرعية.

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