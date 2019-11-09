شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" لمساء الجمعة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الجمعة الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:



عالم آثار نمساوي يصدر كتابا عن حضارة وتاريخ اليمنhttps://www.elyamnelaraby.com/432829/ الارياني يلتقي نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط بأثيوبياhttps://www.elyamnelaraby.com/432830/ الميسري يطلع على احتياجات محافظة المهرة خلال جولته بالمحافظةhttps://www.elyamnelaraby.com/432832/ العشبي يناقش مع الجانب الباكستاني عقد الدورة الثامنة للجنة الوزارة المشتركة https://www.elyamnelaraby.com/432834/ السفير الوحيشي يبحث مع الجانب الروسي إمكانية مضاعفة المنح الدراسيةhttps://www.elyamnelaraby.com/432837/ السفير ناجي يبحث مع وزارة الدفاع المجرية ترتيبات استقبال فريق عسكري يمني https://www.elyamnelaraby.com/432838/ قيادي بالمقاومة الجنوبية لـ"الخليج 365": الإصلاح يدافع عن الشرعية لتلك الأسبابhttps://www.elyamnelaraby.com/432841/ المهرة.. باعبده يدشن مشروع الإغاثة العاجلة للنازحينhttps://www.elyamnelaraby.com/432738/ بارجاء يشيد بدور اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين بحضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/432700/ تصرف طفولي من محافظ سقطرى الإخواني بحق شاب إعلاميhttps://www.elyamnelaraby.com/432705/ الإمارات تقدم مساعدات غذائية ودوائية لعدد من الأسر الفقيرة بالمخاhttps://www.elyamnelaraby.com/432706/ هادي يلتقي بالزُبيدي وبن بريك في الرياض.. ماذا دار بينهم؟https://www.elyamnelaraby.com/432708/ تدشين مشروع الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين بسيحوتhttps://www.elyamnelaraby.com/432709/ إدانات واسعة لاستهداف الحوثي المدن الآهلة بالسكان بالقذائف والصواريخhttps://www.elyamnelaraby.com/432714/ حصريا.. شاهد احتفالات وادي حضرموت بنجاح الإنتقالي في اتفاق الرياضhttps://www.elyamnelaraby.com/432716/ اجتماع بالمكلا لمناقشة الظواهر العشوائية وسبل القضاء عليهاhttps://www.elyamnelaraby.com/432718/ بدء تدريبية بعنوان "مفهوم النوع الاجتماعي للنشطاء المجتمعين" بسيئونhttps://www.elyamnelaraby.com/432720/ تنظيم دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات مدارس الأساسي و الثانوي بوادي حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/432725 مراكز الكلى بحضرموت تتسلّم الدفعة الـ6 من محاليل الاستصفاء الدمويhttps://www.elyamnelaraby.com/432726/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" لمساء الجمعة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.