قيادي بالمقاومة الجنوبية لـ"اليمن العربي": الإصلاح يدافع عن الشرعية لتلك الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال عوض جديع، قائد المقاومة الجنوبية في مديرية عين بمحافظة شبوة، أن أسباب دفاع حزب الإصلاح عن الشرعية، يكمن في أن 30 وزير في الحكومة إصلاحيين، و17 محافظ محافظة إصلاحيين ولا يوجد سوى 5 محافظين ليسوا إصلاحيين، و26 لواء عسكري في مأرب والجوف إصلاحيين

Advertisements

وأكد جديع لـ"الخليج 365"، أن 400 ألف إصلاحي مسجلين ضباط وجنود وهميين في الشرعية، و200 ألف موظف جنوبي من عام ٩٤ وهم بدون مرتبات وتم تسريخهم وتم تبديلهم بشمالين' لان اراضي وشركات الجنوب تم نعبهها وخصخصتها لعصابات الشمال، مبينًا أن البحر والاسماك والسفارات والاستثمارات التي كانت لشعب الجنوب اصبحت بعد احتلال الجنوب لعصابات وقبائل الشمال.

وأضاف القائد المقاومة الجنوبية، أن الآلاف من المنح الدراسية الخارجية للإصلاحيين فقط، و الغاز والنفط يذهب إلى جيوب الإصلاحيين، ولهذا يدافع الإصلاحيين عن الشرعية ويريدوا ان يقنعوا الناس بذلك الوهم، إنهم يدافعوا عن مصالح الإصلاح لأنهم الوحيدون المستفيدون من دعم المنظمات وكذلك مستفيدون من أموال الجرحى حيث المستشفيات الخاصة تابعة لهم ..

وأردف جديع، أن الإصلاح هم أيضاً كانوا المستفيدون من حكم صالح، ومن المرحلة الإنتقالية أيام حكومة باسندوه، ومستفيدون من حكومة هادي، ومستفيدون من الحرب ولا يريدوا إنتهاءها لأنهم أصبحوا من كبار الأثرياء من تجارة الحرب